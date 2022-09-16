Картина снята по одноимённому произведению американского писателя Стивена Кинга. Повесть повествует о подростке по имени Крэйг. Когда умер его престарелый друг мистер Харриган, мальчик узнаёт, что может говорить с мертвыми через iPhone, который положили в гроб. Главных героев сыграли Джейден Мартелл («Достать ножи») и Дональд Сазерленд («Голодные игры»). Сценаристом и режиссёром проекта стал Джон Ли Хэнкок («Невидимая сторона»).
Netflix выпустил трейлер картины «Телефон мистера Харригана» по книге Стивена Кинга
- Автор Дарья
- 16 сентября, 2022. Пятница 00:37
Стриминговая площадка Netflix показала трейлер киноленты «Телефон мистера Харригана». Премьера пройдет 5 октября.
Последнее от Дарья
- Открываем тайны режиссерской профессии в рамках просветительской акции Общества «Знание»
- Концерт ко Дню единства народов Дагестана прошел в даргинском театре
- Глава РД примет участие в открытии IV Российского исламского экономического форума «Россия – гарант партнерства»
- Депутат ГосДумы Гасанов Джамаладин поздравил жителей республики с Днем единства народов Дагестана
- Сергей Меликов прокомментировал итоги заседания Госсовета по развитию туризма