Netflix выпустил трейлер картины «Телефон мистера Харригана» по книге Стивена Кинга

Картина снята по одноимённому произведению американского писателя Стивена Кинга. Повесть повествует о подростке по имени Крэйг. Когда умер его престарелый друг мистер Харриган, мальчик узнаёт, что может говорить с мертвыми через iPhone, который положили в гроб. Главных героев сыграли Джейден Мартелл («Достать ножи») и Дональд Сазерленд («Голодные игры»). Сценаристом и режиссёром проекта стал Джон Ли Хэнкок («Невидимая сторона»).