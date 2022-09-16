ЗАМАНА - Netflix выпустил трейлер картины «Телефон мистера Харригана» по книге Стивена Кинга

Netflix выпустил трейлер картины «Телефон мистера Харригана» по книге Стивена Кинга

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16 сентября, 2022. Пятница 00:37
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Netflix выпустил трейлер картины «Телефон мистера Харригана» по книге Стивена Кинга

Стриминговая площадка Netflix показала трейлер киноленты «Телефон мистера Харригана». Премьера пройдет 5 октября.

Картина снята по одноимённому произведению американского писателя Стивена Кинга. Повесть повествует о подростке по имени Крэйг. Когда умер его престарелый друг мистер Харриган, мальчик узнаёт, что может говорить с мертвыми через iPhone, который положили в гроб. Главных героев сыграли Джейден Мартелл («Достать ножи») и Дональд Сазерленд («Голодные игры»). Сценаристом и режиссёром проекта стал Джон Ли Хэнкок («Невидимая сторона»).

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