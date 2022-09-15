Концерт ко Дню единства народов Дагестана прошел в даргинском театре

День единства народов Дагестана, отмечаемый ежегодно 15 сентября, объединяет людей в республике независимо от возраста, национальности и пола. С 2011 года эта дата объявлена в Дагестане республиканским праздником, цель которого – единение многонациональных народов нашей малой Родины.

Благотворительный праздничный концерт, посвященный этой знаменательной дате, состоялся вчера, 14 сентября, во дворе Даргинского театра им. О. Батырая. Национальным ассорти своих зрителей порадовали талантливые артисты и музыканты театра. И это были не только вокальные выступления – зажигательные лирические и патриотические композиции на языках дагестанских народов, но и декларирование стихов, а также показ отрывков из полюбившихся зрителям спектаклей.

Концертную программу украсил своими танцем образцовый хореографический ансамбль «Избербаш» под руководством лауреата правительственной премии «Душа Дагестана» Луизы Иминовой, а также талантливый исполнитель Сайгид Ильясов заслужил овации зрителей.

День единства народов Дагестана сравнительно молодой праздник, но его значимость в деле единения жителей нашей республики трудно переоценить. Во все времена единение народов было, есть и остается для Дагестана главной национальной идеей и в политическом, и в духовном плане. И яркий концерт артистов Даргинского театра, длившийся почти два часа, также смог объединить зрителей разных возрастов, пола, наций и интересов в единую театральную семью. Что может быть лучше, когда в суматохе будней находится время поговорить друг с другом на родных языках, полюбоваться красотой национальных костюмов, обратить внимание на то, в каком этническом богатстве и разнообразии нам всем повезло жить.