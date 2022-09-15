ЗАМАНА - Концерт ко Дню единства народов Дагестана прошел в даргинском театре

Концерт ко Дню единства народов Дагестана прошел в даргинском театре

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15 сентября, 2022. Четверг 17:26
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Концерт ко Дню единства народов Дагестана прошел в даргинском театре Концерт ко Дню единства народов Дагестана прошел в даргинском театре

День единства народов Дагестана, отмечаемый ежегодно 15 сентября, объединяет людей в республике независимо от возраста, национальности и пола. С 2011 года эта дата объявлена в Дагестане республиканским праздником, цель которого – единение многонациональных народов нашей малой Родины.

Концерт ко Дню единства народов Дагестана прошел в даргинском театре
Культура

Благотворительный праздничный концерт, посвященный этой знаменательной дате, состоялся вчера, 14 сентября, во дворе Даргинского театра им. О. Батырая. Национальным ассорти своих зрителей порадовали талантливые артисты и музыканты театра. И это были не только вокальные выступления – зажигательные лирические и патриотические композиции на языках дагестанских народов, но и декларирование стихов, а также показ отрывков из полюбившихся зрителям спектаклей.

Концертную программу украсил своими танцем образцовый хореографический ансамбль «Избербаш» под руководством лауреата правительственной премии «Душа Дагестана» Луизы Иминовой, а также талантливый исполнитель Сайгид Ильясов заслужил овации зрителей.

День единства народов Дагестана сравнительно молодой праздник, но его значимость в деле единения жителей нашей республики трудно переоценить. Во все времена единение народов  было,  есть и остается для Дагестана главной национальной идеей и в политическом, и в духовном плане. И яркий концерт артистов Даргинского театра, длившийся почти два часа, также смог объединить зрителей разных возрастов, пола, наций и интересов в единую театральную семью. Что может быть лучше, когда в суматохе будней находится время поговорить друг с другом на родных языках, полюбоваться красотой национальных костюмов, обратить внимание на то, в каком этническом богатстве и разнообразии нам всем повезло жить.

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