Благотворительный праздничный концерт, посвященный этой знаменательной дате, состоялся вчера, 14 сентября, во дворе Даргинского театра им. О. Батырая. Национальным ассорти своих зрителей порадовали талантливые артисты и музыканты театра. И это были не только вокальные выступления – зажигательные лирические и патриотические композиции на языках дагестанских народов, но и декларирование стихов, а также показ отрывков из полюбившихся зрителям спектаклей.
Концертную программу украсил своими танцем образцовый хореографический ансамбль «Избербаш» под руководством лауреата правительственной премии «Душа Дагестана» Луизы Иминовой, а также талантливый исполнитель Сайгид Ильясов заслужил овации зрителей.
День единства народов Дагестана сравнительно молодой праздник, но его значимость в деле единения жителей нашей республики трудно переоценить. Во все времена единение народов было, есть и остается для Дагестана главной национальной идеей и в политическом, и в духовном плане. И яркий концерт артистов Даргинского театра, длившийся почти два часа, также смог объединить зрителей разных возрастов, пола, наций и интересов в единую театральную семью. Что может быть лучше, когда в суматохе будней находится время поговорить друг с другом на родных языках, полюбоваться красотой национальных костюмов, обратить внимание на то, в каком этническом богатстве и разнообразии нам всем повезло жить.