ЗАМАНА - Netflix показал трейлер киноленты «Школа добра и зла»

Netflix показал трейлер киноленты «Школа добра и зла»

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14 сентября, 2022. Среда 01:45
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Netflix показал трейлер киноленты «Школа добра и зла»

Стриминговая площадка Netflix опубликовала трейлер грядущей картины «Школа добра и зла», созданной по одноимённой серии произведений Соманы Чайнани.

Кинолента повествует о волшебном мире, где работает специальное учебное заведение Школа добра и зла. Две лучшие подруги Софи (София Энн Карузо) и Агата (София Уайли) уже знают, в какую из школ они попадут. Софи будет обучаться добру, а Агата — злу. Но, вопреки планам обеих девушек, всё происходит совершенно наоборот. «Школа добра и зла» появится на Netflix уже 21 октября.

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