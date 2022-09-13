О причинах смерти творца не сообщают.
Годар появился на свет 3 декабря 1930 года. Он был основоположников французской новой волны в мире кино - направления конца 1950-х - 1960-х годов.
Дебютной полнометражной работой Годара была лента "На последнем дыхании", главного героя в которой сыграл Жан-Поль Бельмондо.
Среди других его самых популярных картин - "Маленький солдат", "Презрение", "Альфавиль", "Безумный Пьеро".
В общем режиссер снял более 70 картин. Последняя из его работ - "Книга образов" - вышла в 2018 году.