ЗАМАНА - Ушел из жизни легендарный режиссер Жан-Люк Годар

Ушел из жизни легендарный режиссер Жан-Люк Годар

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13 сентября, 2022. Вторник 16:47
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Ушел из жизни легендарный режиссер Жан-Люк Годар

Французский режиссер Жан-Люк Годар скончался в возрасте 91 года, информирует во вторник сайт Liberation. Далее эти сведения также подтвердило издание Le Monde.

Ушел из жизни легендарный режиссер Жан-Люк Годар
Культура

О причинах смерти творца не сообщают.

Годар появился на свет 3 декабря 1930 года. Он был основоположников французской новой волны в мире кино - направления конца 1950-х - 1960-х годов.

Дебютной полнометражной работой Годара была лента "На последнем дыхании", главного героя в которой сыграл Жан-Поль Бельмондо. 

Среди других его самых популярных картин - "Маленький солдат", "Презрение", "Альфавиль", "Безумный Пьеро".

В общем режиссер снял более 70 картин. Последняя из его работ - "Книга образов" - вышла в 2018 году.

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