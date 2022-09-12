Иранская картина "Тихая слава" получила гран-при Казанского фестиваля мусульманского кино

В Казани прошла торжественная церемония закрытия XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. В ней, в частности, поучаствовали председатель жюри, режиссер, народный артист России Владимир Хотиненко, глава Минкультуры Татарстана Ирада Аюпова, исполнительный директор КМФМК Миляуша Айтуганова.

"Гран-при вручили иранской ленте "Тихая слава". Помимо Гран-при, картина получила также приз жюри NETPAC - сети продвижения азиатских фильмов и приз Казанского кинофестиваля "Лучшая актриса полнометражного игрового фильма", — заявляет пресс-служба.

Создательница киноработы Нахид Хассанзаде поблагодарила организаторов мероприятия за возможность продемонстрировать свой фильм. "Моя картина про человека и его храм. Я убеждена в том, что общество, способное рассказать свою историю, намного счастливее, чем то, которое этого сделать не может", — высказала в своей речи Хассанзаде.