ЗАМАНА - В Национальном музее открылась выставка произведений о женщинах Дагестана

В Национальном музее открылась выставка произведений о женщинах Дагестана

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11 сентября, 2022. Воскресенье 02:03
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В Национальном музее открылась выставка произведений о женщинах Дагестана

Заместитель гендиректора Национального музея имени А. Тахо-Годи Джамиля Дагирова в интервью «Дагестанской правде» сообщила о своем авторском проекте «Дагестанская мадонна. Пространство и традиции».

В Национальном музее открылась выставка произведений о женщинах Дагестана
Культура

Как она поделилась, на выставке можно посмотреть работы следующих творцов: Жанны Колесниковой, Николая Лакова, Магомеда Моллакаева, Абдулзагира Мусаева, Галины Пшеницыной, Натальи Савельевой, Саида Тихилова, Веры Агошкиной и других.

«Заглянув в прошлое республики, мы увидим, как выглядит традиционный быт дагестанцев. Пока мужчина занимается охотой и участвует в войнах, вся забота о доме и семье ложилась на женские плечи», – поделилась мыслями Джамиля Дагирова.

Она добавила, что Мадонна – это не только про мать и хранительницу очага, носительницу добродетелей, но и про поэтессу, волшебницу, мастерицу, художницу, создающую свои работы, узоры, хранящую и генерирующую культурные коды.

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