ЗАМАНА - Американская версия «Иронии судьбы» появилась в кинотеатрах

Американская версия «Иронии судьбы» появилась в кинотеатрах

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09 сентября, 2022. Пятница 15:47
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Американская версия «Иронии судьбы» появилась в кинотеатрах

Прошла премьера киноленты «Ирония судьбы в Голливуде», которая стала ремейком легендарной советской картины «Ирония судьбы» режиссера Эльдара Рязанова.

Американская версия «Иронии судьбы» появилась в кинотеатрах
Культура

Выход «Иронии судьбы» на больших экранах означает, что американский зритель тоже сможет проникнуться чувствами к необычной любовной истории. «В этот раз Вайсберг решил всех, кажется, удивить. Американских граждан — странным сюжетным твистом (там все равно Рязанова не знают). А наших — смелым взглядом на легендарную классику. Ну и еще тем, что новогодняя комедия вышла осенью», — высказался кинокритик Федор Дубшан.

Он также заявил, что ремейк могут полюбить и в России, так как он напоминает о «заливной рыбе».  «Ирония судьбы в Голливуде» вышла в России 8 сентября.

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