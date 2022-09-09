Выход «Иронии судьбы» на больших экранах означает, что американский зритель тоже сможет проникнуться чувствами к необычной любовной истории. «В этот раз Вайсберг решил всех, кажется, удивить. Американских граждан — странным сюжетным твистом (там все равно Рязанова не знают). А наших — смелым взглядом на легендарную классику. Ну и еще тем, что новогодняя комедия вышла осенью», — высказался кинокритик Федор Дубшан.