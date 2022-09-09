ЗАМАНА - Около 40 писателей из регионов России приехали на Гамзатовский фестиваль «Дни Белых журавлей»

Около 40 писателей из регионов России приехали на Гамзатовский фестиваль «Дни Белых журавлей»

Автор
09 сентября, 2022. Пятница 11:48
|||
Около 40 писателей из регионов России приехали на Гамзатовский фестиваль «Дни Белых журавлей»
Глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 8 сентября, провел встречу с участниками Пленума Союза писателей России.
Около 40 писателей из регионов России приехали на Гамзатовский фестиваль «Дни Белых журавлей»
Культура

Стоит заметить, что в регион накануне приехали около 40 писателей из Москвы, Омской, Ростовской, Орловской, Челябинской, Калужской, Астраханской, Ярославской областей, Башкирии, Татарстана, Якутии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Карелии, Марий-Эл, Краснодарского края, Донецкой Народной Республики.

Они участвуют в Гамзатовском фестивале «Дни Белых журавлей».

Поприветствовав гостей на дагестанской земле, премьер подчеркнул, что каждый сентябрь регион встречает друзей и коллег классика.

«Гамзатовский фестиваль «Дни Белых журавлей» - это масштабный праздник поэзии, который принадлежит не только перу Расула Гамзатова, это площадка для популяризации многонациональной литературы нашей страны, поддержки творчества писателей из субъектов, укрепления профессиональных связей литературных сообществ России», — высказался он.

Абдулмуслимов напомнил, что в следующем году страна отметит столетний юбилей Расула Гамзатова, уже работает федеральный оргкомитет, возглавляемый заместителем премьера. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

Прочитано 33 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top