ЗАМАНА - Творческое мероприятие к юбилею Расула Гамзатова прошло в Республиканской специальной библиотеке для слепых

Творческое мероприятие к юбилею Расула Гамзатова прошло в Республиканской специальной библиотеке для слепых

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08 сентября, 2022. Четверг 16:27
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Творческое мероприятие к юбилею Расула Гамзатова прошло в Республиканской специальной библиотеке для слепых

Сотрудники Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Махачкале совместно с Республиканской специальной библиотекой для слепых провели творческую встречу, приуроченную к 100-летию со дня рождения народного классика поэзии Дагестана Расула Гамзатова, информирует пресс-служба министерства труда региона.

Творческое мероприятие к юбилею Расула Гамзатова прошло в Республиканской специальной библиотеке для слепых
Культура

Сотрудники библиотеки поведали своим читателям и подопечным центра соцобслуживания о жизни и работе Расула Гамзатова. Они напомнили, что орден Святого апостола Андрея Первозванного президент РФ Владимир Путин вручил поэту 8 сентября 2003 года, в день 80-летия классика, за особые заслуги перед страной. В рамках встречи участники прочитали стихи Гамзатова. В конце мероприятия для гостей организовали экскурсию по библиотеке, где проходила выставка книг классика «Зов белых журавлей».

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