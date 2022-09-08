ЗАМАНА - Митинг-концерт в рамках проекта «Вахта Героев Отечества» прошел в Махачкале

Митинг-концерт в рамках проекта «Вахта Героев Отечества» прошел в Махачкале

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08 сентября, 2022. Четверг 14:43
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Митинг-концерт в рамках проекта «Вахта Героев Отечества» прошел в Махачкале

На центральной площади Махачкалы прошел митинг-концерт, приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и в поддержку президента России Владимира Путина в рамках проекта «Вахта Героев Отечества», информирует пресс-служба Миннаца региона.

Митинг-концерт в рамках проекта «Вахта Героев Отечества» прошел в Махачкале
Культура

Выступив с приветствием, Герой Российской Федерации и секретарь Совета Безопасности Дагестана Магомед Баачилов подчеркнул важность митинга, направленного на духовно-нравственное воспитание юного поколения, которое крайне важно на сегодняшний день.

В рамках мероприятия Герой Российской Федерации и полковник Александр Чернов вручил награды Российской ассоциации Героев «Отвага, Честь, Слава» участникам специальной военной операции на Украине Имаму Бейбутову и Марату Рамазанову. На концерте спели артисты Дагестанской государственной филармонии имени Татама Мурадова и исполнители республиканской эстрады.

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