Выступив с приветствием, Герой Российской Федерации и секретарь Совета Безопасности Дагестана Магомед Баачилов подчеркнул важность митинга, направленного на духовно-нравственное воспитание юного поколения, которое крайне важно на сегодняшний день.
В рамках мероприятия Герой Российской Федерации и полковник Александр Чернов вручил награды Российской ассоциации Героев «Отвага, Честь, Слава» участникам специальной военной операции на Украине Имаму Бейбутову и Марату Рамазанову. На концерте спели артисты Дагестанской государственной филармонии имени Татама Мурадова и исполнители республиканской эстрады.