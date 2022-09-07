В конкурсе приняло участие более 20 000 детей от 5 до 14 лет из 27 стран мира, в том числе и ребята из Дагестана. Работы детей уже демонстрировались во многих выставочных залах России. Заместитель генерального директора Национального музея республики Джамиля Дагирова заявила, что в рамках выставки пройдут лекции и художественные мастер-классы для детей. «Это единственный в мире детский конкурс, который посвящен космизму – особому виду изобразительного искусства, где Космос предстает в виде духовного пространства мысли, чувства, света и красоты», – поделилась мыслями доброволец Фонда Антонина Мурадханова.
Выставка лучших работ конкурса «Мы – дети Космоса» проходит в Махачкале
- Автор Дарья
- 07 сентября, 2022. Среда 08:20
Лучшие работы победителей и призеров Международного конкурса детского рисунка «Мы – дети Космоса» можно посмотреть на выставке в Национальном музее Дагестана имени А. Тахо-Годи, информирует пресс-служба музея.
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