"По регламенту конкурсная программа состоит из 10 кинолент в каждой категории – конкурс игровых полнометражных и короткометражных, документальных полнометражных и короткометражных, а также национальный конкурс. В ключевой конкурсной программе полнометражных игровых кинолент представлены работы из Турции, Индии, Ирана, Казахстана, Бангладеш, России, Египта и Шри-Ланки, а также два фильма, которые снимались в копродукции — Ливан-Германия и Республика Татарстан-Казахстан", — заявляет пресс-служба.