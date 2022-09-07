"По регламенту конкурсная программа состоит из 10 кинолент в каждой категории – конкурс игровых полнометражных и короткометражных, документальных полнометражных и короткометражных, а также национальный конкурс. В ключевой конкурсной программе полнометражных игровых кинолент представлены работы из Турции, Индии, Ирана, Казахстана, Бангладеш, России, Египта и Шри-Ланки, а также два фильма, которые снимались в копродукции — Ливан-Германия и Республика Татарстан-Казахстан", — заявляет пресс-служба.
Международный фестиваль мусульманского кино пройдет в Татарстане
- Автор Дарья
- 07 сентября, 2022. Среда 00:44
В Казанском международном фестивале мусульманского кино, который пройдет завтра, 8 сентября, в столице Татарстана, примут участие картины следующих стран: Турция, Индия, Иран, Казахстан, Бангладеш, Россия, Египет, Шри-Ланка. В общем в конкурсных программах будет представлено 50 лент, информирует РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу мероприятия.
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